МВФ: Мировая экономика будет долго восстанавливаться после кризиса
Представители МВФ заявили, что после кризиса мировая экономика будет восстанавливаться очень долго. За последние 80 лет большая часть отраслей впервые оказалась в сложной ситуации одновременно.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что только небольшой части компаний удалось сохранить доходность в период кризиса. На некоторых отраслях ограничения из-за коронавируса отразились положительно. Речь идет о ритейлерах, рассчитанных на дистанционную работу. Компании, функционирующие на местах, были вынуждены уйти в бессрочный отпуск, что отразилось на их заработке.
На фоне карантина могут выиграть интернет-бизнес, цифровая экономика и системы предоставления государственных услуг в электронном формате. Георгиева подчеркнула, что власти стран должны обеспечить поддержку таким отраслям, так как для внутренних бюджетов на фоне кризиса они являются спасением.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что только небольшой части компаний удалось сохранить доходность в период кризиса. На некоторых отраслях ограничения из-за коронавируса отразились положительно. Речь идет о ритейлерах, рассчитанных на дистанционную работу. Компании, функционирующие на местах, были вынуждены уйти в бессрочный отпуск, что отразилось на их заработке.
«Экономика начнет оживляться только в случае, если большая часть компаний снова начнет зарабатывать на уровне начала года. Власти стран сейчас вкладывают огромные суммы в медицину, которая оказалась не готовой к серьезным вызовам. Когда транши в отрасль можно будет сократить, начнется постепенное восстановление экономики, но вернуться к прежним показателям в полной мере можно будет только в течение нескольких лет», - пояснила Георгиева.
На фоне карантина могут выиграть интернет-бизнес, цифровая экономика и системы предоставления государственных услуг в электронном формате. Георгиева подчеркнула, что власти стран должны обеспечить поддержку таким отраслям, так как для внутренних бюджетов на фоне кризиса они являются спасением.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:00