МВФ: Мировая экономика будет долго восстанавливаться после кризиса

«Экономика начнет оживляться только в случае, если большая часть компаний снова начнет зарабатывать на уровне начала года. Власти стран сейчас вкладывают огромные суммы в медицину, которая оказалась не готовой к серьезным вызовам. Когда транши в отрасль можно будет сократить, начнется постепенное восстановление экономики, но вернуться к прежним показателям в полной мере можно будет только в течение нескольких лет», - пояснила Георгиева.





Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что только небольшой части компаний удалось сохранить доходность в период кризиса. На некоторых отраслях ограничения из-за коронавируса отразились положительно. Речь идет о ритейлерах, рассчитанных на дистанционную работу. Компании, функционирующие на местах, были вынуждены уйти в бессрочный отпуск, что отразилось на их заработке.На фоне карантина могут выиграть интернет-бизнес, цифровая экономика и системы предоставления государственных услуг в электронном формате. Георгиева подчеркнула, что власти стран должны обеспечить поддержку таким отраслям, так как для внутренних бюджетов на фоне кризиса они являются спасением.