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Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google

Компания Huawei неожиданно представила новый смартфон P30 Pro с сервисами Google. Ранее представители бренда сообщали, что собираются работать с собственными утилитами и не прибегать к использованию сторонних приложений, установленных по умолчанию.
Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google

Смартфон получил название Huawei P30 Pro New Edition. Несколько дней назад он появился в продаже в Германии по стоимости в 749 евро. Для всех клиентов, которые до конца месяца оформят предварительный заказ, предлагается подарок в виде наушников FreeBuds 3 и беспроводной колонки Huawei Mini Speakers. В Германии смартфон предлагается в трех цветовых вариациях.

Визуально Huawei P30 Pro New Edition ничем не отличается от прошлого флагманского поколения. Huawei P40 Pro, который был представлен в феврале, имеет меньший вырез на передней панели и другую заднюю часть. P30 Pro работает на основе 8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт ПЗУ в самой дорогой вариации. От такой модификации решили не отходить и в версии New Edition. Наличие сервисов Google, от которых компания собиралась отказаться, пока не было объяснено.

Оригинальная версия Huawei P30 Pro была представлена в минувшем году. Устройство работает на основе процессора Kirin 980. На задней панели разместилась камера Leica на 40 мегапикселей, признанная одной из лучших на то время.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:30

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