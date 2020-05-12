Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google
Компания Huawei неожиданно представила новый смартфон P30 Pro с сервисами Google. Ранее представители бренда сообщали, что собираются работать с собственными утилитами и не прибегать к использованию сторонних приложений, установленных по умолчанию.
Смартфон получил название Huawei P30 Pro New Edition. Несколько дней назад он появился в продаже в Германии по стоимости в 749 евро. Для всех клиентов, которые до конца месяца оформят предварительный заказ, предлагается подарок в виде наушников FreeBuds 3 и беспроводной колонки Huawei Mini Speakers. В Германии смартфон предлагается в трех цветовых вариациях.
Визуально Huawei P30 Pro New Edition ничем не отличается от прошлого флагманского поколения. Huawei P40 Pro, который был представлен в феврале, имеет меньший вырез на передней панели и другую заднюю часть. P30 Pro работает на основе 8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт ПЗУ в самой дорогой вариации. От такой модификации решили не отходить и в версии New Edition. Наличие сервисов Google, от которых компания собиралась отказаться, пока не было объяснено.
Оригинальная версия Huawei P30 Pro была представлена в минувшем году. Устройство работает на основе процессора Kirin 980. На задней панели разместилась камера Leica на 40 мегапикселей, признанная одной из лучших на то время.
Смартфон получил название Huawei P30 Pro New Edition. Несколько дней назад он появился в продаже в Германии по стоимости в 749 евро. Для всех клиентов, которые до конца месяца оформят предварительный заказ, предлагается подарок в виде наушников FreeBuds 3 и беспроводной колонки Huawei Mini Speakers. В Германии смартфон предлагается в трех цветовых вариациях.
Визуально Huawei P30 Pro New Edition ничем не отличается от прошлого флагманского поколения. Huawei P40 Pro, который был представлен в феврале, имеет меньший вырез на передней панели и другую заднюю часть. P30 Pro работает на основе 8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт ПЗУ в самой дорогой вариации. От такой модификации решили не отходить и в версии New Edition. Наличие сервисов Google, от которых компания собиралась отказаться, пока не было объяснено.
Оригинальная версия Huawei P30 Pro была представлена в минувшем году. Устройство работает на основе процессора Kirin 980. На задней панели разместилась камера Leica на 40 мегапикселей, признанная одной из лучших на то время.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:30