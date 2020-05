США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

«США в свое время отказались от бомбы на 10 тысяч мегатонн, которая бы превосходила по мощности «Царь-бомбу» СССР. Даже если бы первая была выброшена в центре континента, то уничтожила бы несколько стран. К счастью, такие мощности пока отсутствуют в мире», - говорится в статье We Are The Mighty.





Моделированный сброс был выполнен при помощи симулятора NukeMap. Судя по эффекту от взрыва, бомба такой мощности может разрушить не только часть столичного региона, но и задеть Ярославскую область. В статье говорится, что заряд на 100 мегатонн является не самым опасным на вооружении США. Бомба, которая в 100 раз мощнее, ранее была разработана физиком Эдвардом Теллером, но проект так и не завершили. Она смогла бы разрушать целые страны размером с Великобританию или Германию.Так называемая «Царь-бомба» была создана во времена Никиты Хрущева. О ней в ноябре минувшего года рассказал сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев. Испанское издание La Vanguardia позднее заявило, что использование такой бомбы даже при условии удара по соседнему континенту затронуло бы СССР.