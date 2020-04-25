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Ученые назвали вызывающую сифилис бактерию хорошей «актрисой»

Ученые расшифровали геном вызывающей сифилис бактерии Treponema pallidum. Она оказалась хорошей «актрисой», способной обмануть иммунную систему несколько раз.
Ученые назвали вызывающую сифилис бактерию хорошей «актрисой»

Для лечения сифилиса применяется пенициллин. Без антибиотика организм не может побороть инфекцию, которая может «спать» в организме десятилетиями. Каждый год врачи подтверждают заболевание у 5-6 млн человек.

Ученые долгое время не могли изучить геном бактерии, погибавшей в лабораторных условиях. Недавно сотрудники Вашингтонского университета сделали прорыв. Исследование проведено благодаря биообразцам мужчины, четыре раза переболевшего сифилисом за шесть лет.

Ученые пытались найти отличия в геноме трепонемы, но их не оказалось. На 1,1 млн оснований пришлось всего 20 изменений. В гене tprK, напротив, выявлены сотни несоответствии. Дело в том, что поверхностные белки быстро атакуются иммунной системой, а при их постоянно меняющихся «внешних» признаках обнаружение вторгшейся в организм инфекции становится невозможным. Сделанное открытие позволит создать новое лекарство, которое будет воздействовать на изменяющиеся участки ДНК.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:30

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