Ученые назвали вызывающую сифилис бактерию хорошей «актрисой»





Для лечения сифилиса применяется пенициллин. Без антибиотика организм не может побороть инфекцию, которая может «спать» в организме десятилетиями. Каждый год врачи подтверждают заболевание у 5-6 млн человек.Ученые долгое время не могли изучить геном бактерии, погибавшей в лабораторных условиях. Недавно сотрудники Вашингтонского университета сделали прорыв. Исследование проведено благодаря биообразцам мужчины, четыре раза переболевшего сифилисом за шесть лет.Ученые пытались найти отличия в геноме трепонемы, но их не оказалось. На 1,1 млн оснований пришлось всего 20 изменений. В гене tprK, напротив, выявлены сотни несоответствии. Дело в том, что поверхностные белки быстро атакуются иммунной системой, а при их постоянно меняющихся «внешних» признаках обнаружение вторгшейся в организм инфекции становится невозможным. Сделанное открытие позволит создать новое лекарство, которое будет воздействовать на изменяющиеся участки ДНК.