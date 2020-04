Улучшенная версия Borderlands стала временно бесплатной

Скачать Borderlands Game of the Year Enhanced бесплатно можно будет до 23 апреля. После этого игра снова будет стоить 30 долларов на Steam. Релиз Borderlands Game of the Year Enhanced состоялся еще в 2009 году. После этого игру перевыпустили для PlayStation 3 и Xbox 360, так как изначально она была доступна только для ПК.Улучшение включает в себя все представленные ранее дополнения, самым масштабным из которых является гладиаторская арена Мокси. Также пользователи смогут оценить зомби-остров доктора Неда и роботов Железяки. Отличительной чертой переиздания Borderlands Game of the Year Enhanced является улучшенная графика за счет использования принципиально нового движка. Пользователи получат возможность использовать новое оружие и пройтись по немного измененным локациям.В свое время игра набрала 81 балл из 100 возможных на сайте Metacritic. Пользователи оценили релиз в 7,6 балла из 10. В России стоимость оригинальной версии Borderlands Game of the Year Enhanced составляет 1099 рублей.