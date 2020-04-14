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Самой популярной композицией десятилетия оказалась песня «Happy» Фаррелла Уильямса

Недавно корпорация BBC решила составить рейтинг самых популярных композиций 2010-х годов. Первое место заняла песня «Happy» американского рэпера Фаррелла Уильямса. Известно, что список составлялся на основе треков, имеющих самую большую частоту звучания в радиоэфире.

Композиция стала саундтреком к мультфильму «Гадкий я 2». Ранее стало известно, что песня также заняла 8 строчку в британских чартах. А на видео-хостинге Youtube клип на этот сингл успели посмотреть больше 660 млн раз. Трек Rolling In The Deep певицы Адель оказался на втором месте в рейтинге.

Она является главным синглом её второго альбома. Песня принесла исполнительнице три премии «Грэмми», а ещё клип на Youtube собрал 1,5 млрд просмотров. На третьем месте топ-10 самых популярных треков десятилетия оказалась композиция Moves Like Jagger, исполненная группой Maroon 5 и Кристиной Агилерой. Сингл стал лидером американских чартов и набрал больше 660 млн просмотров на Youtube. Стоит отметить, что в список также вошли композиции Фарелла Уилямса, Нила Роджерса и Джастина Тимберлейка.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:13

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