Самой популярной композицией десятилетия оказалась песня «Happy» Фаррелла Уильямса

Композиция стала саундтреком к мультфильму «Гадкий я 2». Ранее стало известно, что песня также заняла 8 строчку в британских чартах. А на видео-хостинге Youtube клип на этот сингл успели посмотреть больше 660 млн раз. Трек Rolling In The Deep певицы Адель оказался на втором месте в рейтинге.Она является главным синглом её второго альбома. Песня принесла исполнительнице три премии «Грэмми», а ещё клип на Youtube собрал 1,5 млрд просмотров. На третьем месте топ-10 самых популярных треков десятилетия оказалась композиция Moves Like Jagger, исполненная группой Maroon 5 и Кристиной Агилерой. Сингл стал лидером американских чартов и набрал больше 660 млн просмотров на Youtube. Стоит отметить, что в список также вошли композиции Фарелла Уилямса, Нила Роджерса и Джастина Тимберлейка.