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Бритни Спирс спровоцировала слухи о беременности от Сэма Асгари

На просторах соцсетей ходят слухи о новой беременности Бритни Спирс. Певица предположительно ждет ребенка от своего 26-летнего возлюбленного Сэма Асгари.
Бритни Спирс спровоцировала слухи о беременности от Сэма Асгари

Пока что интересное положение знаменитости никак не дает о себе знать внешне, однако намеки самой Бритни Спирс вынуждают говорить об этом. Американская звезда всегда хотела еще раз стать матерью. Возможно, звезда решилась на этот шаг со своим молодым бойфрендом. Согласно информации источника из близкого окружения артистки, она поделилась с друзьями своими предположениями по поводу беременности. В то же время исполнительница не стала уточнять, сделала ли она соответствующий тест или только мечтает о пополнении в семье. Тем не менее инсайдеры сообщили, что Спирс начала покупать детские вещи розовых оттенков, так как уверена, что родит дочь.

Ранее артистка не раз говорила, что ей не хватает девочки. У певицы уже есть двое сыновей от экс-супруга – рэпера Кевина Федерлайна. Согласно условиям развода, 14-летний Шон и 13-летний Джейден в основном живут с отцом.

Спирс официально не заявляла о своей беременности, в связи с чем ее фанатам остается гадать, действительно ли знаменитость в скором времени подарит Сэму Астари наследника, а своим сыновьям – сестру или брата.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:11

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