Из Уханя в Сидней вылетел самолет с неизвестным грузом
Из недавно открытого после длительного карантина Уханя в Сидней вылетел самолет с неизвестным грузом. Как отмечают инсайдеры, сопровождают объект только члены экипажа, перевозка пассажиров не предусмотрена.
Грузовой Boeing отправился в столицу Австралии 8 апреля. Как сообщает авиационный эксперт компании Strategic Aviation Solutions Нил Хансфорд, целью этого перелета является доставка необходимых средств защиты от коронавируса - средств дезинфекции и необходимого медицинского оборудования. Кроме того, специалист выдвинул предположение, что на обратном пути самолет может использоваться для транспортировки экспортированного товара в недавно открывшийся после длительного карантина Ухань.
Заявление о предполагаемом назначении груза пока является только предположением, которое пока ни одна из сторон не подтвердила. Инсайдеры же обладают только незначительным объемом информации касательно цели перелета и уверены лишь в том, что перевозка пассажиров эти рейсом не предусмотрена, а сопровождать неизвестный «багаж» будут только члены экипажа.
Грузовой Boeing отправился в столицу Австралии 8 апреля. Как сообщает авиационный эксперт компании Strategic Aviation Solutions Нил Хансфорд, целью этого перелета является доставка необходимых средств защиты от коронавируса - средств дезинфекции и необходимого медицинского оборудования. Кроме того, специалист выдвинул предположение, что на обратном пути самолет может использоваться для транспортировки экспортированного товара в недавно открывшийся после длительного карантина Ухань.
Заявление о предполагаемом назначении груза пока является только предположением, которое пока ни одна из сторон не подтвердила. Инсайдеры же обладают только незначительным объемом информации касательно цели перелета и уверены лишь в том, что перевозка пассажиров эти рейсом не предусмотрена, а сопровождать неизвестный «багаж» будут только члены экипажа.
В мире
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:00