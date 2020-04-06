Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на корнавирус





"Мама действительно сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть" - рассказал в беседе с журналистами Заседателев.По предварительной информации, самочувствие Надежды Бабкиной ухудшилось еще 1 апреля. Некоторое время назад любимицу миллионов поклонников на скорой доставили в медучреждение.