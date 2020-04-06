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Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на корнавирус

Известную артистку Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Информацию со ссылкой на слова сына певицы Дениса Заседателева предоставляет Telegram-канал MASH.
Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на корнавирус

"Мама действительно сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть" - рассказал в беседе с журналистами Заседателев.

По предварительной информации, самочувствие Надежды Бабкиной ухудшилось еще 1 апреля. Некоторое время назад любимицу миллионов поклонников на скорой доставили в медучреждение.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:57

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