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Карантин по всему миру из-за COVID-19 может привести к усилению глобального потепления

Распространение COVID-19 уже отразилось на всех материках Земли. Ранее экологи сообщали, что резкое сокращение промышленного производства на планете привело к очищению воздуха и снижению негативного воздействия человека на природу. Однако карантин также может повлиять на глобальное потепление.

Согласно материалу издания The big the one, опытные экологи и ученые используют такой термин, как «парадокс МакФерсона». Он означает уменьшение функционирования производства в промышленных масштабах, предпочтение экологически чистых видов топлива и альтернативную энергию, которые в итоге смогут привести к глобальному потеплению. Это происходит из-за того, что в атмосфере уменьшается количество аэрозолей, обладающих выраженной охлаждающей способностью. Они фактически уменьшают скорость таяния ледников, но при снижении их содержания температура растёт.

Также есть модель, которую создали в 2013 году, и она гласит, что уменьшение активности производства всего на 20% может привести ко всеобщему глобальному повышению температуры на 1 градус Цельсия только за 2 недели. Согласно расчетам экспертов, температура на Земле после введения ограничительных мер, связанных с карантином, в большинстве стран повысилась приблизительно на 5 градусов. И это, по утверждениям учёных, может иметь катастрофические последствия, в частности, высохнет много водоемов. Стоит отметить, в Бразилии уже начинается данный процесс. Недавно появилась информация о том, что 3-километровые водопады Игуасу высыхают слишком быстро.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:15

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