Учёные нашли изображения богини Аменет внутри 3000-летнего египетского саркофага
Учёные из Шотландии нашли изображения внутри 3000-летнего египетского саркофага. На них можно увидеть богиню царства мёртвых и плодородия, покровительницу усопших Аментет.
Специалистам удалось совершить данное открытие в ходе мероприятия по консервации мумии. Как выяснилось, тело принадлежит жрице либо знатной особе, жившей в городе Фивы. Её останки в ближайшем будущем планируют представить в музее City Hall Museum в шотландском городе Перт.
Неожиданно для себя учёные увидели внутри саркофага рисунки, на которых изображена богиня царства мёртвых и плодородия Аментет, покровительствующая усопшим. До настоящего времени мумию не поднимали настолько, чтобы можно было изучить надгробие. На данный момент эксперты заняты исследованием найденных фигур.
Специалистам удалось совершить данное открытие в ходе мероприятия по консервации мумии. Как выяснилось, тело принадлежит жрице либо знатной особе, жившей в городе Фивы. Её останки в ближайшем будущем планируют представить в музее City Hall Museum в шотландском городе Перт.
Неожиданно для себя учёные увидели внутри саркофага рисунки, на которых изображена богиня царства мёртвых и плодородия Аментет, покровительствующая усопшим. До настоящего времени мумию не поднимали настолько, чтобы можно было изучить надгробие. На данный момент эксперты заняты исследованием найденных фигур.