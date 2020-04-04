Учёные нашли изображения богини Аменет внутри 3000-летнего египетского саркофага





Специалистам удалось совершить данное открытие в ходе мероприятия по консервации мумии. Как выяснилось, тело принадлежит жрице либо знатной особе, жившей в городе Фивы. Её останки в ближайшем будущем планируют представить в музее City Hall Museum в шотландском городе Перт.Неожиданно для себя учёные увидели внутри саркофага рисунки, на которых изображена богиня царства мёртвых и плодородия Аментет, покровительствующая усопшим. До настоящего времени мумию не поднимали настолько, чтобы можно было изучить надгробие. На данный момент эксперты заняты исследованием найденных фигур.