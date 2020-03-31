Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов после расставания с Аленой Савкиной флиртует с Викторией Каплий





Сразу после того, как Денис Мокроусов переехал в мужскую спальню, поклонники стали упрекать мужчину в том, что он побоялся брать ответственность за свою женщину и ее ребенка. Алена Рапунцель же, по словам проектанта, просто не подходила ему, в первую очередь, в плане "волшебства". Теперь же массажист решил частично возобновить свою деятельность, давая консультации в режиме онлайн.В то же время Денис Мокроусов уже успел дать несколько сеансов массажа проектантке Виктории Каплий. Пока фолловеры снова напоминают молодому человеку об аналогичном начале его романа с Рапунцель-младшей, он настаивает, что просто помог девушке справиться с недавно полученной травмой.