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Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов после расставания с Аленой Савкиной флиртует с Викторией Каплий

Только недавно участники проекта "Дом-2" Алена Савкина и Денис Мокроусов объявили о расставании, причем успели подраться и полностью разорвать даже дружеские отношения. Тем не менее, молодой человек не теряет времени и уже начал флиртовать с Викторией Каплий.
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов после расставания с Аленой Савкиной флиртует с Викторией Каплий

Сразу после того, как Денис Мокроусов переехал в мужскую спальню, поклонники стали упрекать мужчину в том, что он побоялся брать ответственность за свою женщину и ее ребенка. Алена Рапунцель же, по словам проектанта, просто не подходила ему, в первую очередь, в плане "волшебства". Теперь же массажист решил частично возобновить свою деятельность, давая консультации в режиме онлайн.

В то же время Денис Мокроусов уже успел дать несколько сеансов массажа проектантке Виктории Каплий. Пока фолловеры снова напоминают молодому человеку об аналогичном начале его романа с Рапунцель-младшей, он настаивает, что просто помог девушке справиться с недавно полученной травмой.

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Добавил: Joker Сегодня, 13:24

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