Саввин день: Что надо делать людям, чтобы избежать нищеты





Раньше на Савву верующие готовили телеги к первому весеннему выезду. К этому периоду снег полностью таял, а грязь подсыхала. Что касается примет, тепло в Саввин день предупреждало о таком же весеннем времени года. Хорошую погоду обещали облака, высоко плавающие в небе. Если же наблюдает пасмурное небо и не видно солнца – будет дождь. Когда снег быстро тает и бежит вода – стоит ожидать дождливого лета. Если прилетает много птиц или они купаются в лужах – весна будет теплой. О мокром лете свидетельствует высокий уровень воды в речках, а о неурожае – низкий.Также в Тележный день существуют некоторые запреты. Так, споры и конфликты, одалживание денег, употребление в пищу хлеба после заката солнца приводит к нищете. Во избежание новых забот не стоит поднимать тяжести. Согласно поверью, нельзя разводить огонь и кататься на санках.