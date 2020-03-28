Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что на поиски лекарства от COVID-19 уйдут месяцы





Во время чрезвычайного саммита он выступил с призывом не использовать для лечения коронавируса препараты, эффективность которых не доказана. Глава подчеркнул, что сейчас идет борьба с сильным вирусом, который может разрушить устоявшуюся жизнь общества. Представитель ВОЗ призвал противостоять недугу всеми возможными способами. При этом он считает опасным заниматься самолечением, поскольку в истории медицины масса примеров, когда препараты “работали” только в пробирке или в расчетах. Необдуманное применение лекарств может привести к их нехватке для пациентов, которые действительно в них нуждаются.ВОЗ запускает глобальный проект Solidarity, в рамках которого будут испытаны четыре метода лечения коронавируса. В исследованиях примут участие около тысячи пациентов из более чем 45 стран. Однако до получения результата могут пройти месяцы.