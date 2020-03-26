Медики опровергли 5 распространённых заблуждений о теле человека





Несмотря на то, что человеческий организм исследован учёными довольно хорошо, люди продолжают верить в некоторые мифы. К примеру, довольно часто можно услышать, что морковь способна улучшать ночное зрение. В состав данного овоща входит витамин А, который полезен для глаз и зрения. Но он не улучшает его настолько, чтобы человек мог видеть в тёмное время суток.Большинство людей до сих пор верит, что аппендикс является абсолютно бесполезным органом в кишечнике. На самом деле он представляет собой резервуар для микроорганизмов, которые помогают во время борьбы с заболеваниями. С его помощью формируются белые кровяные клетки и некоторые разновидности антител в первые годы жизни. Также бытует мнение, что мужчины с большими ступнями обладают крупным половым органом. Порой на данную особенность якобы указывают и большие кисти рук, однако это не является правдой. Учёные не нашли взаимосвязи между размером конечностей и длиной полового органа.Во время носового кровотечения зачастую предлагают задрать голову вверх. Якобы, данная манипуляция способствует быстрой остановке крови. Это не только бесполезно, но и опасно. Повышается вероятность подавиться и проглотить кровь. Если наблюдается обильное кровотечение, необходимо продуть ноздри. Сначала вытечет большое количество крови, однако и носовые проходы хорошо прочистятся.Самым распространённым заблуждением считает применение антибиотиков во время острых респираторных вирусных заболеваниях. Они возникают из-за микроорганизмов, а при лечении данными препаратами можно лишь ухудшить свое самочувствие.