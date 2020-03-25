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Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну

Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну. Подробное изображение поверхности удалось составить из снимков, сделанных межпланетной станцией OSIRIS-REx, на которых можно различить объекты размером вплоть до пяти сантиметров.
Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну

Указанный объект представлен в виде 500-метрового околоземного астероида, входящего в группу так называемых Аполлонов. Впервые Бенну был открыт еще в 2013 году и получил свое название в честь птицы, упоминаемой в мифологии Древнего Египта. Сообщается, что средняя плотность данного космического тела составляет примерно 1190 килограмм на метр кубический, что позволило ученым отнести его к особому типу объектов, которые часто называют просто «кучей щебня». При этом, астероид считается одним из наиболее темных малых космических тел из тех, чье присутствие зафиксировано в Солнечной системе.

С декабря 2018 года исследованием Бенну занимается станция OSIRIS-REx, работающая в автоматическом режиме. Более того, уже в августе 2020 года станция должна взять первый забор грунта с поверхности астероида, что поможет ученым в будущем более детально изучить реальные физические свойства данного объекта.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:42

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