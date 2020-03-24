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Геймеры-спидраннеры прошли Doom Eternal за полтора часа

Поклонники скоростных видеоигр уже ознакомились с Doom Eternal и успешно проверили ее на уязвимости. Геймеры-спидраннеры BloodThunder и CreeperHntr одними из первых прошли новинку, а понадобилось им для этого менее, чем полтора часа.

На завершение игры в категории Any % первому спидраннеру потребовалось 88 минут 25 секунд, а второму – 86 минут 16 секунд. Уже 30 марта начнется регистрация рекордов на сайте Speedrun.com. Согласно информации портала HowLongToBeat, среднее время прохождения Doom Eternal составляет 13,5 часов, а завершение на 100% занимает примерно 21 час. Геймеры проходили шутер, не исследуя его весь и не выполняя каждую активность. Мировой рекорд в категории Any % достигает 20 минут 59 секунд, а на стандартное прохождение игры уходит где-то 11,5 часов.

Релиз программы на ПК и Xbox One состоялся 20 марта. На агрегаторе рецензий Metacritic журналисты оценили игру в 90 баллов из 100, а юзеры – 7,6 из 10.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:30

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