Адам Ламберт из Queen хочет сыграть главную роль в фильме о Джордже Майкле

Адам Ламберт уже появлялся на больших экранах, однако исполнял второстепенные роли. В фильме «Богемская рапсодия» певец сыграл водителя, но в титрах о нем не упомянули. Также артист снимался в "Лузерах" и "Шоу ужасов Рокки Хоррора", и озвучивал анимационную ленту "Playmobil фильм: Через вселенные". В 2011-м году Ламберт стал солистом группы Queen. После прослушивания в его исполнении композиций "The Show Must Go On" и "We Are The Champions" Роджер Тейлор отметил, что Ламберт является «по-настоящему великим исполнителем, владеющим уникальным голосом».Адам Ламберт полагает, что биографический фильм про Джорджа Майкла мог бы стать "по-настоящему крутым", так как поклонники еще не знают многих подробностей из его жизни. Смерть Джорджа Майкла наступила в 2016-м году на Рождество.