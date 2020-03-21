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Пять мужчин и историй любви были в жизни звезды балета Галины Улановой

Приме-балерине Большого театра Галине Улановой между семьей и карьерой выбирать не пришлось – звезда советского балета просто жила искусством. Однако и в ее жизни не обошлось без красивых и не очень историй любви.

Самая титулованная балерина за всю историю советского балета редко делилась с друзьями и коллегами подробностями личной жизни, однако и утаить их звезде балета просто не представлялось возможным. Так поклонники Галины Улановой были в курсе, что ее первым возлюбленным стал концертмейстер Исаак Меликовский. В отношениях с ним знаменитость пробыла недолго, и уже спустя год стало известно о ее романе с дирижером Евгением Дубовским. Но и этой связи не суждено было перерасти во что-то большее.

Третьему возлюбленному Улановой повезло куда больше предыдущих – с актером Юрием Завадским прима-балерина пошла под венец. Коллеги артистки отмечали, что ее отношения с супругом вряд ли можно было назвать страстными, однако их союз продлился почти десять лет, а официальный развод супруги и вовсе не оформляли. В течение всего времени, проведенного вместе, Уланова и Завадский так и не жили под одной крышей. Актер продолжал делить жилплощадь с матерью, а балерина поселилась в своей квартире на Котельной набережной, куда к ней иногда и приходил муж.

В 39 лет Галина Уланова снова влюбилась. Ее новым избранником стал Иван Берсенев. Режиссер был значительно старше балерины и к тому же официально состоял в браке с Софьей Гиацинтовой. Ради примы-балерины драматург ушел из семьи и несколько лет был счастлив с Улановой, однако этим отношениям не суждено было продлиться долго. Спустя всего 2 года Берсенев скончался.
Пять мужчин и историй любви были в жизни звезды балета Галины Улановой

Последним мужчиной в жизни Галины Улановой стал главный художник Большого театра Вадим Рындин. Будучи человеком искусства, он являлся очень эмоциональным и фактически боготворил свою возлюбленную, но даже это не помогло справиться с тягой к алкоголю. Балерина не смогла вынести пагубного пристрастия художника, и приняла решение расстаться с ним. После этого неудавшегося романа знаменитость больше не делала попыток наладить личную жизнь.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:24

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