Поклонники актрисы Эванджелины Лилли осудили её за безответственное отношение к пандемии коронавируса

В официальном аккаунте Эванджелин Лилли в Instagram появилась публикация, в которой она сообщает, что не придерживается самоизоляции, а предпочитает проводить время с детьми в гимнастическом лагере., — отметила актриса в ответ на гневные комментарии. Позднее она сообщила, что ощущает себя в ситуации действия военного положения. Подпись она решила сопроводить изображением фарфоровой чашки с чаем. Данное решение не понравилось поклонникам знаменитости, которые обеспокоены всеобщей ситуацией по поводу коронавируса.- прокомментировали публикацию поклонники., — сообщила знаменитость. Данное высказывание вызвало новую волну негодования у подписчиков актрисы. Они также обратили внимание, что она живёт вместе с больным лейкемией отцом. Об этом сообщает портал We Got This Covered.