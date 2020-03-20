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Поклонники актрисы Эванджелины Лилли осудили её за безответственное отношение к пандемии коронавируса

Актриса Эванджелин Лилли на своей странице в Instagram сообщила, что отправила детей в гимнастический класс. Поклонники осудили ее за такое безответственное отношение к проблеме пандемии коронавируса.

В официальном аккаунте Эванджелин Лилли в Instagram появилась публикация, в которой она сообщает, что не придерживается самоизоляции, а предпочитает проводить время с детьми в гимнастическом лагере. «Некоторые люди ценят жизнь больше свободы, некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор», — отметила актриса в ответ на гневные комментарии. Позднее она сообщила, что ощущает себя в ситуации действия военного положения. Подпись она решила сопроводить изображением фарфоровой чашки с чаем. Данное решение не понравилось поклонникам знаменитости, которые обеспокоены всеобщей ситуацией по поводу коронавируса.

«Я всегда был вашим поклонником, однако вы поступает очень эгоистично и безответственно по отношению к другим людям», «Пожалуйста, не будьте настолько безответственными и сохраняйте самоизоляцию вместе с детьми», «Насколько я вас уважаю, но всё же ваши решения очень небрежны», - прокомментировали публикацию поклонники. «Всё во имя респираторного гриппа. Это вызывает нервное напряжение», — сообщила знаменитость. Данное высказывание вызвало новую волну негодования у подписчиков актрисы. Они также обратили внимание, что она живёт вместе с больным лейкемией отцом. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:51

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