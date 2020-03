Энтони Хопкинс во время карантина сыграл на фортепиано вместе со своим котом

Поклонников звезды «Молчания ягнят» поразило то, что Энтони Хопкинс играет на музыкальном инструменте, даже не глядя на клавиши. Актер улыбается на камеру, а также смотрит на своего кота Нибло любящим взглядом. Голливудская звезда написал, что питомец проверяет, хорошо ли его хозяин себя чувствует, но взамен требует, чтобы ему играли на фортепиано. Пользователи оценили игру 82-летнего актера, а также его музыкальный вкус.Музыкой Энтони Хопкинс увлекается давно и даже пишет для скрипки и фортепиано с оркестром. Большую популярность получил вальс актера под названием And The Waltz Goes On. Произведение исполняли оркестр Иоганна Штрауса и Андре Рье.В конце февраля стало известно о том, что британский актер перевоплотится в тренера легендарного боксера Майка Тайсона. В новой картине потомственного режиссера Ника Кассаветиса Энтони Хопкинс сыграет Каса Д'Амато. Съемки должны стартовать весной—летом этого года, но пока неизвестно, будут ли их переносить в связи со вспышкой коронавируса по миру.