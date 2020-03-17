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Ксения Собчак еще летом напророчила участие Little Big в «Евровидении»

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак уверена, что группа Little Big сможет одержать победу в конкурсе.
Ксения Собчак еще летом напророчила участие Little Big в «Евровидении»

Как оказалось то, что группу Little Big выберут для участия в Европейском песенном конкурсе, предугадала телеведущая Ксения Собчак летом прошлого года. Об этом она сообщила своим подписчикам в личном блоге социальной сети Instagram.

В июне прошлого года вышел выпуск шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube-канале журналистки, в котором она брала интервью у участников группы Little Big. Там Ксения, обращаясь к лидеру группы Илье Прусикину, выразила уверенность, что если бы в прошлом году страну на "Евровидении" представлял он, а не Сергей Лазарев, Россия, вероятно, заняла бы первое место.

В ответ Илья заявил, что группа пробовала попасть на "Евровидение". Они исполнили и записали подходящую песню, которую пытались передать для Филиппа Киркорова через Александра Гудкова. Однако король российской эстрады никак не отреагировал на это.
Собчак предложила тут же набрать телефонный номер Филиппа Бедросовича, но солист Little Big посчитал неуместным тревожить исполнителя.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:38

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