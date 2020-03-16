В Windows 10 после обновления замечена полноэкранная реклама
Windows 10 получила полноэкранную рекламу, которую пока еще имеется возможность отключить. Соответствующая функция наблюдается после установления одного из недавних официальных апдейтов.
Юзеры устройств на базе указанной ОС сообщают о саморекламе Windows 10 после недавнего обновления. В частности, периодически весь экран занимают оповещения с рекламой дополнительных функций, приложений и сервисов Microsoft. Например, окно Get even more out of Windows призывает осуществить настройку сервиса Hello, можно также привязать номер телефона к ПК, загрузить Office 365 и виртуальное хранилище OneDrive. Отключить их полностью можно через пункт “Уведомления и действия”, перейдя в настройки.
Пользователи начали массово жаловаться на рекламу от Microsoft после того, как внедрялись улучшения в конце зимы и начале весны 2020 года. Windows 10 не предусматривает возможности остановить предоставляемые в автоматическом режиме апдейты, но этого можно добиться через сторонние программы.
Юзеры устройств на базе указанной ОС сообщают о саморекламе Windows 10 после недавнего обновления. В частности, периодически весь экран занимают оповещения с рекламой дополнительных функций, приложений и сервисов Microsoft. Например, окно Get even more out of Windows призывает осуществить настройку сервиса Hello, можно также привязать номер телефона к ПК, загрузить Office 365 и виртуальное хранилище OneDrive. Отключить их полностью можно через пункт “Уведомления и действия”, перейдя в настройки.
Пользователи начали массово жаловаться на рекламу от Microsoft после того, как внедрялись улучшения в конце зимы и начале весны 2020 года. Windows 10 не предусматривает возможности остановить предоставляемые в автоматическом режиме апдейты, но этого можно добиться через сторонние программы.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:44