В Windows 10 после обновления замечена полноэкранная реклама

Юзеры устройств на базе указанной ОС сообщают о саморекламе Windows 10 после недавнего обновления. В частности, периодически весь экран занимают оповещения с рекламой дополнительных функций, приложений и сервисов Microsoft. Например, окно Get even more out of Windows призывает осуществить настройку сервиса Hello, можно также привязать номер телефона к ПК, загрузить Office 365 и виртуальное хранилище OneDrive. Отключить их полностью можно через пункт “Уведомления и действия”, перейдя в настройки.Пользователи начали массово жаловаться на рекламу от Microsoft после того, как внедрялись улучшения в конце зимы и начале весны 2020 года. Windows 10 не предусматривает возможности остановить предоставляемые в автоматическом режиме апдейты, но этого можно добиться через сторонние программы.