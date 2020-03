Яна Рудковская прокомментировала выбор песни группы Little Big для «Евровидения-2020»: "Не хватает "хитовости""

Яна Рудковская рассказала, что от новой песни группы Little Big ожидала большего., — сообщила продюсер. При этом она уверена, российская группа сможет победить в «Евровидении-2020». Телеведущая положительно отметила выбор языка композиции, посчитав, что исполнять трек необходимо на английском, так как конкурс является международным., - рассказала она.Стоит отметить, что 12 марта состоялась премьера песни «Uno» группы Little Big для «Евровидения». Композиция прозвучала во время эфира программы «Вечерний Ургант». Также был представлен клип на данный трек, но участники группы в студию не пришли. Об участии Little Big от России в песенном конкурсе «Евровидении» стало известно в начале марта.Продюсер Яна Рудковская высказалась по этому поводу и сообщила, что это лучший выбор из всех российских артистов. Она заявила, что данная группа сможет «зажечь» всю Европу и одержать победу на конкурсе.