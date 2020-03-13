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Яна Рудковская прокомментировала выбор песни группы Little Big для «Евровидения-2020»: "Не хватает "хитовости""

Музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась по поводу новой песни группы Little Big для «Евровидения-2020». Она сообщила, что композиции «Uno» может не хватить «хитовости», чтобы одержать победу в конкурсе.

Яна Рудковская рассказала, что от новой песни группы Little Big ожидала большего. «Я была уверена, что от них можно ожидать какого-то экшна. Однако трек сложно назвать стопроцентным хитом», — сообщила продюсер. При этом она уверена, российская группа сможет победить в «Евровидении-2020». Телеведущая положительно отметила выбор языка композиции, посчитав, что исполнять трек необходимо на английском, так как конкурс является международным. «Для интеграции слушателей необходимо петь так, чтобы тебя понимали», - рассказала она.

Стоит отметить, что 12 марта состоялась премьера песни «Uno» группы Little Big для «Евровидения». Композиция прозвучала во время эфира программы «Вечерний Ургант». Также был представлен клип на данный трек, но участники группы в студию не пришли. Об участии Little Big от России в песенном конкурсе «Евровидении» стало известно в начале марта.

Продюсер Яна Рудковская высказалась по этому поводу и сообщила, что это лучший выбор из всех российских артистов. Она заявила, что данная группа сможет «зажечь» всю Европу и одержать победу на конкурсе.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:00

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