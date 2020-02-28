Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин отметил 28-летие с Марией Гончар





Свой день рождения спортсмен начал праздновать еще ночью рядом со своей девушкой. Влюбленные разместили на своих страницах в Instagram снимки торта, украшенного фигурами Ивана Телегина в форме ЦСКА и щенка. Супруг Пелагеи также поделился с фолловерами сюжетом, на котором он запечатлен в короне с собакой породы сиба-ину. Любимец появился у Марии Гончар в начале февраля. На фото 28-летний именинник выглядел счастливым и умиротворенным. Отношения пары развиваются довольно стремительно, а о том, что звезды встречаются, стало известно после официального объявления хоккеиста о разводе с артисткой.Из-за ситуации с Телегиным его жене устроили травлю в прессе. Пелагею обвинили в корыстных целях. Как сказала исполнительница, она знает тех, кто пытается разрушить ее репутацию, так как супруги расстались мирно.