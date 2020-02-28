Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин отметил 28-летие с Марией Гончар
После расставания с Пелагеей Иван Телегин счастлив в отношениях с новой возлюбленной. В честь 28-летия избранника Мария Гончар устроила ему сюрприз.
Свой день рождения спортсмен начал праздновать еще ночью рядом со своей девушкой. Влюбленные разместили на своих страницах в Instagram снимки торта, украшенного фигурами Ивана Телегина в форме ЦСКА и щенка. Супруг Пелагеи также поделился с фолловерами сюжетом, на котором он запечатлен в короне с собакой породы сиба-ину. Любимец появился у Марии Гончар в начале февраля. На фото 28-летний именинник выглядел счастливым и умиротворенным. Отношения пары развиваются довольно стремительно, а о том, что звезды встречаются, стало известно после официального объявления хоккеиста о разводе с артисткой.
Из-за ситуации с Телегиным его жене устроили травлю в прессе. Пелагею обвинили в корыстных целях. Как сказала исполнительница, она знает тех, кто пытается разрушить ее репутацию, так как супруги расстались мирно.
Свой день рождения спортсмен начал праздновать еще ночью рядом со своей девушкой. Влюбленные разместили на своих страницах в Instagram снимки торта, украшенного фигурами Ивана Телегина в форме ЦСКА и щенка. Супруг Пелагеи также поделился с фолловерами сюжетом, на котором он запечатлен в короне с собакой породы сиба-ину. Любимец появился у Марии Гончар в начале февраля. На фото 28-летний именинник выглядел счастливым и умиротворенным. Отношения пары развиваются довольно стремительно, а о том, что звезды встречаются, стало известно после официального объявления хоккеиста о разводе с артисткой.
Из-за ситуации с Телегиным его жене устроили травлю в прессе. Пелагею обвинили в корыстных целях. Как сказала исполнительница, она знает тех, кто пытается разрушить ее репутацию, так как супруги расстались мирно.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:38