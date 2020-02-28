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Таяние ледников в Антарктиде позволило ученым открыть неизвестный гранитный остров

Из-за таяния ледников в Антарктиде был открыт ранее неизвестный гранитный остров. Ученые, работающие над проектом THOR, заметили этот участок суши в заливе Пайн-Айленд.

Команда ученых занималась изучением ледника Туэйтс, который также носит название “ледник судного дня”. Такое имя ему присвоили из-за воздействия на уровень воды в Мировом океане. Во время морского путешествия исследователи случайно заметили сушу, которой раньше не было на том месте. В итоге команда высадилась на камни и сделала несколько снимков. Этот участок назвали в честь скандинавской богини плодородия Сиф, которая является женой Тора.

Ученые пользуются возможностью изучить геологическую историю почти не изученного региона планеты. Сиф ранее представлял собой заснеженную глыбу льда.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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