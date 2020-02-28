Таяние ледников в Антарктиде позволило ученым открыть неизвестный гранитный остров
Из-за таяния ледников в Антарктиде был открыт ранее неизвестный гранитный остров. Ученые, работающие над проектом THOR, заметили этот участок суши в заливе Пайн-Айленд.
Команда ученых занималась изучением ледника Туэйтс, который также носит название “ледник судного дня”. Такое имя ему присвоили из-за воздействия на уровень воды в Мировом океане. Во время морского путешествия исследователи случайно заметили сушу, которой раньше не было на том месте. В итоге команда высадилась на камни и сделала несколько снимков. Этот участок назвали в честь скандинавской богини плодородия Сиф, которая является женой Тора.
Ученые пользуются возможностью изучить геологическую историю почти не изученного региона планеты. Сиф ранее представлял собой заснеженную глыбу льда.
Команда ученых занималась изучением ледника Туэйтс, который также носит название “ледник судного дня”. Такое имя ему присвоили из-за воздействия на уровень воды в Мировом океане. Во время морского путешествия исследователи случайно заметили сушу, которой раньше не было на том месте. В итоге команда высадилась на камни и сделала несколько снимков. Этот участок назвали в честь скандинавской богини плодородия Сиф, которая является женой Тора.
Ученые пользуются возможностью изучить геологическую историю почти не изученного региона планеты. Сиф ранее представлял собой заснеженную глыбу льда.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00