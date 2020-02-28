Таяние ледников в Антарктиде позволило ученым открыть неизвестный гранитный остров





Команда ученых занималась изучением ледника Туэйтс, который также носит название “ледник судного дня”. Такое имя ему присвоили из-за воздействия на уровень воды в Мировом океане. Во время морского путешествия исследователи случайно заметили сушу, которой раньше не было на том месте. В итоге команда высадилась на камни и сделала несколько снимков. Этот участок назвали в честь скандинавской богини плодородия Сиф, которая является женой Тора.Ученые пользуются возможностью изучить геологическую историю почти не изученного региона планеты. Сиф ранее представлял собой заснеженную глыбу льда.