В Sony перечислили игры для PlayStation Plus, которые станут бесплатными в марте
Компания Sony раскрыла новое предложение для пользователей PlayStation Plus, которое включает в себя две бесплатные игры. По словам представителей бренда, культовые Sonic Forces и Shadow of the Colossus достанутся геймерам в марте.
Подписчики PlayStation Plus скоро получат ремастеринг одной из лучших игр всех времен бесплатно, поскольку Shadow of the Colossus - один из продуктов, которые будут разыграны в марте 2020 года вместе с Sonic Forces. История Shadow of the Colossus рассказывает о молодом человеке, который должен победить шестнадцать гигантов, чтобы вернуть свою потерянную любовь к жизни. Этот тайтл был чрезвычайно популярным на момент выхода и зачастую рассматривается в качестве "видеоигры как искусства" из-за прекрасных визуальных эффектов и незабываемого геймплея.
Что касается Sonic Forces, то он представляет собой классический 3D-платформер, в котором игроку предстоит взять на себя роль знаменитого синего ежа. Недавний успех фильма "Соник в кино" вполне мог стать причиной того, почему довольно критически воспринятая игра выходит на PlayStation Plus. Стоит отметить, что PlayStation 4 в скором времени уступит пятому поколению консоли, выход которой намечен на конец 2020 года. Стать владельцем будущей приставки можно за 470 долларов США.
Подписчики PlayStation Plus скоро получат ремастеринг одной из лучших игр всех времен бесплатно, поскольку Shadow of the Colossus - один из продуктов, которые будут разыграны в марте 2020 года вместе с Sonic Forces. История Shadow of the Colossus рассказывает о молодом человеке, который должен победить шестнадцать гигантов, чтобы вернуть свою потерянную любовь к жизни. Этот тайтл был чрезвычайно популярным на момент выхода и зачастую рассматривается в качестве "видеоигры как искусства" из-за прекрасных визуальных эффектов и незабываемого геймплея.
Что касается Sonic Forces, то он представляет собой классический 3D-платформер, в котором игроку предстоит взять на себя роль знаменитого синего ежа. Недавний успех фильма "Соник в кино" вполне мог стать причиной того, почему довольно критически воспринятая игра выходит на PlayStation Plus. Стоит отметить, что PlayStation 4 в скором времени уступит пятому поколению консоли, выход которой намечен на конец 2020 года. Стать владельцем будущей приставки можно за 470 долларов США.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:54