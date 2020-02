В Sony перечислили игры для PlayStation Plus, которые станут бесплатными в марте

Подписчики PlayStation Plus скоро получат ремастеринг одной из лучших игр всех времен бесплатно, поскольку Shadow of the Colossus - один из продуктов, которые будут разыграны в марте 2020 года вместе с Sonic Forces. История Shadow of the Colossus рассказывает о молодом человеке, который должен победить шестнадцать гигантов, чтобы вернуть свою потерянную любовь к жизни. Этот тайтл был чрезвычайно популярным на момент выхода и зачастую рассматривается в качестве "видеоигры как искусства" из-за прекрасных визуальных эффектов и незабываемого геймплея.Что касается Sonic Forces, то он представляет собой классический 3D-платформер, в котором игроку предстоит взять на себя роль знаменитого синего ежа. Недавний успех фильма "Соник в кино" вполне мог стать причиной того, почему довольно критически воспринятая игра выходит на PlayStation Plus. Стоит отметить, что PlayStation 4 в скором времени уступит пятому поколению консоли, выход которой намечен на конец 2020 года. Стать владельцем будущей приставки можно за 470 долларов США.