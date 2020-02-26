В Сети показали первое фото салона третьего поколения Hyundai i20
До открытия Женевского автосалона, на который крупнейшие мировые производители привезут наиболее важные и долгожданные автоновинки сезона, осталось всего несколько дней. Между тем Южнокорейская компания Hyundai опубликовала дебютный снимок интерьера третьего поколения популярного компакта i20.
Судя по представленному компанией снимку, салон Hyundai i20 в сравнении с предшественниками получил ряд кардинальных изменений. Так, автомобиль получил новое рулевое колесо, виртуальную панель приборов, крупный дисплей мультимедийной системы и контурную подсветку. Концепция оформления интерьера этой модели чем-то напоминает салон старшего сородича – седана Sonata восьмого поколения. Машины схожи 4-спицевым рулем, объединенными в единый блок дисплеями цифровой «приборки» и системы мультимедиа, а еще они имеют почти идентичную архитектуру воздуховодов.
Главное же отличие Hyundai i20 заключается в оригинальном оформлении блока климатической системы. Если в случае с Sonata использовалась шайба, то в i20 реализована более простая схема с переключателями интенсивности и температуры. Разумеется, появились в новом автомобиле и более качественные материалы отделки вместе с премиальной аудиосистемой Bose и беспроводной зарядкой для смартфонов.
Судя по представленному компанией снимку, салон Hyundai i20 в сравнении с предшественниками получил ряд кардинальных изменений. Так, автомобиль получил новое рулевое колесо, виртуальную панель приборов, крупный дисплей мультимедийной системы и контурную подсветку. Концепция оформления интерьера этой модели чем-то напоминает салон старшего сородича – седана Sonata восьмого поколения. Машины схожи 4-спицевым рулем, объединенными в единый блок дисплеями цифровой «приборки» и системы мультимедиа, а еще они имеют почти идентичную архитектуру воздуховодов.
Главное же отличие Hyundai i20 заключается в оригинальном оформлении блока климатической системы. Если в случае с Sonata использовалась шайба, то в i20 реализована более простая схема с переключателями интенсивности и температуры. Разумеется, появились в новом автомобиле и более качественные материалы отделки вместе с премиальной аудиосистемой Bose и беспроводной зарядкой для смартфонов.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:38