Лариса Копенкина рада новому роману Прохора Шаляпина
Бывшая супруга исполнителя Лариса Копенкина одобряет новый роман Прохора Шаляпина. Она рекомендует канадской миллионерше давать певцу больше свободы, что станет основанием для крепкого и долгого союза.
Неделю назад Шаляпин представил всем новую пассию. Это канадская миллионерша по имени Татьяна, которой исполнилось 40 лет. Он рассказал, что она приглашала Прохора в Монако и Лос-Анджелес выступать для сотрудников её компании. После концертов они стали близко общаться и вот уже несколько недель проводят вместе.
Естественно, новая любовь 36-летнего Шаляпина сразу стала поводом для горячих обсуждений. Причины этого в том, что буквально недавно Шаляпин разорвал свои предыдущие романтические отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Также всплыла информация о наличии у Татьяны довольно крупного состояния в размере 35 млн долларов.
Прежняя супруга исполнителя Лариса Копенкина опасается, что и новые отношения Шаляпина будут испытаны всеобщим вниманием и обсуждением. Она желает паре любви и создания полноценной семьи.
В качестве совета Татьяне Лариса рекомендует не ограничивать свободу Шаляпина, а также радуется небольшой разнице в возрасте между влюбленными. Она надеется, что союз новой пары окажется крепким.
Неделю назад Шаляпин представил всем новую пассию. Это канадская миллионерша по имени Татьяна, которой исполнилось 40 лет. Он рассказал, что она приглашала Прохора в Монако и Лос-Анджелес выступать для сотрудников её компании. После концертов они стали близко общаться и вот уже несколько недель проводят вместе.
Естественно, новая любовь 36-летнего Шаляпина сразу стала поводом для горячих обсуждений. Причины этого в том, что буквально недавно Шаляпин разорвал свои предыдущие романтические отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Также всплыла информация о наличии у Татьяны довольно крупного состояния в размере 35 млн долларов.
Прежняя супруга исполнителя Лариса Копенкина опасается, что и новые отношения Шаляпина будут испытаны всеобщим вниманием и обсуждением. Она желает паре любви и создания полноценной семьи.
В качестве совета Татьяне Лариса рекомендует не ограничивать свободу Шаляпина, а также радуется небольшой разнице в возрасте между влюбленными. Она надеется, что союз новой пары окажется крепким.