Лариса Копенкина рада новому роману Прохора Шаляпина





Неделю назад Шаляпин представил всем новую пассию. Это канадская миллионерша по имени Татьяна, которой исполнилось 40 лет. Он рассказал, что она приглашала Прохора в Монако и Лос-Анджелес выступать для сотрудников её компании. После концертов они стали близко общаться и вот уже несколько недель проводят вместе.Естественно, новая любовь 36-летнего Шаляпина сразу стала поводом для горячих обсуждений. Причины этого в том, что буквально недавно Шаляпин разорвал свои предыдущие романтические отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Также всплыла информация о наличии у Татьяны довольно крупного состояния в размере 35 млн долларов.Прежняя супруга исполнителя Лариса Копенкина опасается, что и новые отношения Шаляпина будут испытаны всеобщим вниманием и обсуждением. Она желает паре любви и создания полноценной семьи.В качестве совета Татьяне Лариса рекомендует не ограничивать свободу Шаляпина, а также радуется небольшой разнице в возрасте между влюбленными. Она надеется, что союз новой пары окажется крепким.