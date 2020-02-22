Американские ученые выяснили, что предрасположенность к заболеваниям можно определить по цвету глаз человека





Согласно собранным статистическим данным, катаракта чаще всего встречается у пациентов с карими глазами. Помутнение хрусталика связано с возрастными деформациями вследствие многолетнего влияния ультрафиолетовых лучей. Длительный мониторинг мужчин и женщин с темным оттенком радужной оболочки показал, что они в два раза чаще сталкивались с заболеванием, чем люди со светлой пигментацией.Аутоиммунное заболевание верхних слоев дермы – витилиго свойственно представителям европеоидной расы с зелеными, янтарными и тёмно-карими глазами. Для определения данного факта ученые провели исследовательскую работу с участием трех тысяч пациентов, среди которых лишь 27% - с голубой и серой радужной оболочкой.В тоже время, рак кожи чаще встречается у людей со светлым оттенком глаз. Такой феномен объясняется тем, что витилиго и меланобластома -взаимоисключающие диагнозы, поскольку первое заболевание возникает вследствие гиперреакции иммунной системы, что нивелирует злокачественные процессы.Кроме того, исследования доказали предрасположенность людей с темным оттенком глаз к непереносимости алкоголя. Ученые отметили, что помимо изученных фактов стоит обращать внимание на резкие изменения в цвете радужной оболочки, поскольку данный процесс может сигнализировать о проблемах со здоровьем, таких как: желтуха, аллергия, нейрофиброматоз и заражение глистными инвазиями.