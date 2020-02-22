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Образование требует новейших технологий

Проблемы современного образования у всех на слуху – зачастую одной из главных претензий к классическому образованию является его оторванность от реалий. Но современные технологии предлагают самые разные формы получения знаний и образования, которые соответствую запросам современного человека. О тенденциях в развитии рынка образовательных услуг нам рассказала Анастасия Сафонцева - директор по коммуникациям одного из ведущих отечественных ресурсов по подготовке научных материалов для учащихся средних и высших учебных заведений Diplomers.com.
Образование требует новейших технологий

- Традиционное образование предлагает набор одинаковых знаний для всех, что не соответствует реальным запросам людей, которые хотят приобрести полезные, уникальные знания и навыки, востребованные на рынке труда. Возможность получения альтернативного образования становится все более популярным и эта тенденция будет развиваться. К новым формам образования относится E-learning с использование электронных технологий, образовательное программное обеспечение, построенное на развитии конкретных навыков посредством игр, тестов, создания информационно-образовательной среды для людей разных возрастных групп. Например, одним из показательных трендов является учебная практика EdTech, упрощающая процесс обучения, используя технологические ресурсы. В нашей стране этот тренд только формируется, и в перспективе ближайших лет рынок будет только расти. Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проведённое изданием East-West Digital News, оценивает среднегодовой рост в 17%–25%, хотя, с точки зрения EdTech и онлайн-технологий рост составит от 3% до 7%. В настоящий момент крупные участники образовательного рынка начали совершенствовать свои платформы и применять новейшие технологии в процессе обучения. Например, компания Diplomers.com, которая с 2005 года предоставляет услуги по написанию дипломов и курсовых работ, изменил свой дизайн и запланировал серьёзный рывок на рынке образовательного программного обеспечения. Также сайт превратится в социальную сеть, интегрирующую школьников и студентов, а также поможет найти помощника, который разбирается в конкретной теме и готов помочь с написанием эссе или диссертации.

При этом качество образования не ухудшится, как принято думать. Ведь школьники и студенты обращаются за помощью в подготовке научных материалов не просто так. Во-первых, их просто не учат писать курсовые и дипломные работы – нет такой отдельной дисциплины. У большинства студентов возникают сложности при написании осмысленных текстов научным языком. Во-вторых, большинство студентов не умеют работать с уникальностью текста. Поступив в ВУЗ, они думают, что реферат — это сбор информации из различных интернет-источников и компиляция различных кусков текста. Все эти причины можно свести к недостатку консервативной образовательной системы в целом. По данным Росстата, из общего числа поступивших в ВУЗ в среднем отчисляются 20%, а по специальности работает лишь 40%. В связи с чем возникает вопрос: может быть, стоит найти знатока определенной темы по дисциплине, чем тратить время и силы на освоение какого-нибудь непрофильного предмета?

Пользуясь тем, что государство пока не меняет систему образования, рынок EdTech активно растет. Организаторы глобального онлайн-сообщества EdTechXGlobal оценивают объем мирового рынка образовательных технологий на 2020 год более чем в $250 млрд., в России эта цифра составит 30 млрд. рублей. Вопрос улучшения современной системы обучения остается открытым: крупным университетам и корпорациям, предоставляющим инновационные решения, необходимо плотно сотрудничать для развития глобальной научно-технической базы и коммуникационной среды, которая интегрировала бы научно-исследовательские проекты со всех точек земли и обеспечила взаимодействие авторов этих проектов. Это позволило бы обмениваться опытом и внести каждому свой научный вклад для решения задач мирового масштаба.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:07

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