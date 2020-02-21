Синди Кроуфорд и супруг Гербер обратились к психотерапевту для спасения сына Пресли от плохих друзей
Американская супермодель Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнли Гербером обратилась за помощью к психотерапевту, чтобы спасти 20-летнего сына Пресли. По мнению голливудской звезды, «неадекватное поведение» ее ребенка связано с пагубным влиянием его друзей.
Не так давно Пресли опубликовал в личном блоге Instagram видеоролик, на котором ему набивают татуировку со словом «misunderstood» на лицо. После этого на своей странице блогер разместил фотокадры, где он запечатлен с оружием в руках. В подписи к своим постам сын 54-летней модели утверждает, что он не очень хороший человек.
По мнению Синди Кроуфорд, такое поведение является нездоровым, однако она не хочет ограничивать сына в выборе круга общения. Чтобы помочь 20-летнему Пресли избавится от негативных мыслей, которые влияют на его поведение, супруги решили обратиться за помощью к психотерапевту. Актриса сообщает, что раннее, когда ее ребенок был еще подростком, ей уже приходилась отправлять юношу на лечение в реабилитационный центр и результат не заставил себя долго ждать.
Как известно, у американской актрисы есть младшая дочь 18-летняя Кайя, которая в свое время препятствовала встречам матери с комиком Питом Дэвидсоном. Хотя не простые характеры детей доставляют родителям немало переживаний, супруги убеждены, что все обязательно наладится.
Не так давно Пресли опубликовал в личном блоге Instagram видеоролик, на котором ему набивают татуировку со словом «misunderstood» на лицо. После этого на своей странице блогер разместил фотокадры, где он запечатлен с оружием в руках. В подписи к своим постам сын 54-летней модели утверждает, что он не очень хороший человек.
По мнению Синди Кроуфорд, такое поведение является нездоровым, однако она не хочет ограничивать сына в выборе круга общения. Чтобы помочь 20-летнему Пресли избавится от негативных мыслей, которые влияют на его поведение, супруги решили обратиться за помощью к психотерапевту. Актриса сообщает, что раннее, когда ее ребенок был еще подростком, ей уже приходилась отправлять юношу на лечение в реабилитационный центр и результат не заставил себя долго ждать.
Как известно, у американской актрисы есть младшая дочь 18-летняя Кайя, которая в свое время препятствовала встречам матери с комиком Питом Дэвидсоном. Хотя не простые характеры детей доставляют родителям немало переживаний, супруги убеждены, что все обязательно наладится.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:21