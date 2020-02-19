Ученые: Wi-Fi может являться серьезной угрозой для здоровья человека





Ученые считают, что Wi-Fi негативно влияет на организм из-за особой микроволновой частоты электромагнитного поля (ЭМП), вызывающей активацию потенциал-управляемого кальциевого канала (VGCC). Незначительные роли в данном процессе отведены управляемым напряжением ионных каналов, кальциевым циклотронным резонансам и геомагнитным механизмам магниторецепции. Влияние ЭМП на молодежь намного сильнее, чем на людей в возрасте.В своей работе ученые изучили семь более ранних исследований. Каждое из них имело несколько различий и не содержало статистически значимых доказательств. Соответственно, чтобы доказать прямую угрозу, исходящую от Wi-Fi, нужно провести более масштабный эксперимент.