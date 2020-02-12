Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe





Официальный дебют обновленного Chevrolet Tahoe состоялся еще в январе 2020 года, который получил расширенный функционал. Единственное, что оставалось неизменным, так это цена, которую до недавнего времени не раскрывала американская компания. Теперь пресс-служба бренда смогла предоставить необходимую информацию о тех или иных версиях полноразмерного SUV. К примеру, покупка начальной комплектации внедорожника обойдется клиенту в 50 295 долларов США.Другими более эксклюзивными вариантами эксперты называют Tahoe LT за 55 095 долларов и Tahoe Premier за 63 895 долларов. Известно, что новая модель похожа на пикап Chevy Silverado со стороны дизайна кузова. Основные перемены коснулись колесной базы, которая увеличилась на 124 мм, а общая длина выросла на 170 мм. Что касается технических характеристик, то под капотом можно найти 5,3-литровый и 6,2-литровый моторы V8, которые выдают 355 и 420 л. с. соответственно. Кроме того, концерн также предлагает 3,0-литровый "турбодизель" Duramax с мощностью 277 л. с. и 10-диапазонным АКПП. Chevy Tahoe 2021 должен выйти на российский рынок в середине 2020 года.