Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe
Представители компании Chevrolet опубликовали прайс лист нового поколения Tahoe. Минимальная стоимость полноразмерного внедорожника составляет более 50 тысяч долларов США.
Официальный дебют обновленного Chevrolet Tahoe состоялся еще в январе 2020 года, который получил расширенный функционал. Единственное, что оставалось неизменным, так это цена, которую до недавнего времени не раскрывала американская компания. Теперь пресс-служба бренда смогла предоставить необходимую информацию о тех или иных версиях полноразмерного SUV. К примеру, покупка начальной комплектации внедорожника обойдется клиенту в 50 295 долларов США.
Другими более эксклюзивными вариантами эксперты называют Tahoe LT за 55 095 долларов и Tahoe Premier за 63 895 долларов. Известно, что новая модель похожа на пикап Chevy Silverado со стороны дизайна кузова. Основные перемены коснулись колесной базы, которая увеличилась на 124 мм, а общая длина выросла на 170 мм. Что касается технических характеристик, то под капотом можно найти 5,3-литровый и 6,2-литровый моторы V8, которые выдают 355 и 420 л. с. соответственно. Кроме того, концерн также предлагает 3,0-литровый "турбодизель" Duramax с мощностью 277 л. с. и 10-диапазонным АКПП. Chevy Tahoe 2021 должен выйти на российский рынок в середине 2020 года.
Официальный дебют обновленного Chevrolet Tahoe состоялся еще в январе 2020 года, который получил расширенный функционал. Единственное, что оставалось неизменным, так это цена, которую до недавнего времени не раскрывала американская компания. Теперь пресс-служба бренда смогла предоставить необходимую информацию о тех или иных версиях полноразмерного SUV. К примеру, покупка начальной комплектации внедорожника обойдется клиенту в 50 295 долларов США.
Другими более эксклюзивными вариантами эксперты называют Tahoe LT за 55 095 долларов и Tahoe Premier за 63 895 долларов. Известно, что новая модель похожа на пикап Chevy Silverado со стороны дизайна кузова. Основные перемены коснулись колесной базы, которая увеличилась на 124 мм, а общая длина выросла на 170 мм. Что касается технических характеристик, то под капотом можно найти 5,3-литровый и 6,2-литровый моторы V8, которые выдают 355 и 420 л. с. соответственно. Кроме того, концерн также предлагает 3,0-литровый "турбодизель" Duramax с мощностью 277 л. с. и 10-диапазонным АКПП. Chevy Tahoe 2021 должен выйти на российский рынок в середине 2020 года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30