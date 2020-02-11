Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной Полина не переживает по поводу развода родителей
Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной прокомментировала развод родителей. По ее словам, данная ситуация никак на нее не повлияла, ведь артисты повели себя мудро.
Знаменитости официально расторгли свой брак, когда их общая наследница была совсем маленькой. При этом бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Сейчас Гоша Куценко и Мария Порошина тепло общаются и всегда могут помочь друг другу. Как сказала дочь актеров, после развода звездных родителей в ее жизни почти ничего не поменялось, поскольку они любили ее. «Всегда были рядом», - отметила начинающая артистка.
Сейчас Полина Куценко, решившая пойти по стопам родственников, строит карьеру в кино. Кроме этого, она счастлива в личной жизни и состоит в отношениях с бойфрендом по имени Ян Яновский. Пара вместе больше года, однако звездная наследница не спешит со свадьбой, так как хочет запомнить ее навсегда.
Порошина и ее экс-муж одобряют выбор дочери и не торопят ее выйти замуж. Как считают родители, сначала молодые люди должны крепко встать на ноги.
Знаменитости официально расторгли свой брак, когда их общая наследница была совсем маленькой. При этом бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Сейчас Гоша Куценко и Мария Порошина тепло общаются и всегда могут помочь друг другу. Как сказала дочь актеров, после развода звездных родителей в ее жизни почти ничего не поменялось, поскольку они любили ее. «Всегда были рядом», - отметила начинающая артистка.
Сейчас Полина Куценко, решившая пойти по стопам родственников, строит карьеру в кино. Кроме этого, она счастлива в личной жизни и состоит в отношениях с бойфрендом по имени Ян Яновский. Пара вместе больше года, однако звездная наследница не спешит со свадьбой, так как хочет запомнить ее навсегда.
Порошина и ее экс-муж одобряют выбор дочери и не торопят ее выйти замуж. Как считают родители, сначала молодые люди должны крепко встать на ноги.