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Вячеслав Тихонов несколько раз обращался за помощью к Ванге

Российская актриса и кинопродюсер Анна Тихонова рассказала в своем интервью, что предсказывала Ванга ее отцу Вячеславу Тихонову. Как известно, актер, сыгравший разведчика Исаева-Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны», несколько раз обращался к пророчице за советом.
Вячеслав Тихонов несколько раз обращался за помощью к Ванге

В рамках кинофестиваля «17 мгновений», который проходит на родине Вячеслава Тихонова в доме-музее актера, его дочь Анна Тихонова дала короткие ответы на вопросы журналистов. СМИ было известно, что при жизни народный артист встречался с болгарской предсказательницей Вангой не один раз.

Анна Тихонова рассказала, что многие тайны так и остались между ее отцом и провидицей, так как у актера была трудная жизнь, насыщенная семейными разочарованиями и пагубными зависимостями. Однако, по словам дочери, Ванга посоветовала актеру носить часы с гравировкой автографа Юрия Гагарина, который в видениях пророчицы "любил" Вячеслава Тихонова.

Киноактриса дополнила свой рассказ воспоминаниями из детства. Она поделилась, что сейчас старается воспитывать детей, так же как и народный артист. Кроме того, Анна Тихонова отметила схожесть своего характера с родительским. Однако, дочь Вячеслава Тихонова все еще чувствует боль утраты и часто размышляет, что бы отец ей посоветовал в той или иной ситуации.

Как известно, российский актер умер 4 декабря 2009 года в Центральной больнице Москвы после повторного инфаркта.

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Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:16

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