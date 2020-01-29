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Ксения Бородина воспитывает дочерей Марусю и Теону по европейским стандартам

Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и бизнесвумен Ксения Бородина воспитывает двух очаровательных дочерей - Марусю и Теону. Девочки растут очень самостоятельными, добрыми, творческими личностями. Она старается придерживаться в воспитании европейских стандартов.
Ксения Бородина воспитывает дочерей Марусю и Теону по европейским стандартам

Ксения Бородина часто делится с поклонниками забавными снимками и видео с участием своих дочерей. 10-летняя Мария и 4-летняя Теона воспитываются в звездной семье, а потому любят сниматься. Телеведущая часто рассказывает на своей странице в Instagram о методах воспитания, отмечая, что не общается с наследницами на повышенных тонах, балует их и позволяет быть детьми.

Ксения Бородина всегда старается все объяснять детям, общаться с ними и направлять. Маруся, по словам знаменитости, растет очень спокойной девочкой, с ней очень легко. Теона постоянно проявляет характер, имеет собственное видение на все, а потому порой с ней бывает сложно, но родители безумно любят малышку и редко ее ругают за проделки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:37

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