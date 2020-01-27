В Великобритании учёные обнаружили развалины старинного англосаксонского монастыря





Его короновали лишь через 14 лет, в 973-м году. Развалины монастыря были обнаружены при проведении реставрации в аббатстве Бат. По словам учёных, в кое-каких местах здания можно найти штукатурку, которую смешивали с древесным углём. Данный образец был подвергнут радиоуглеродному анализу, показавшему, что открытие датируется VIII-X веками и сходится с датами жизни и правления Эдгара Миролюбивого. Известно о расположении развалин к югу от нынешнего аббатства, ниже уровня мостовой, однако выше строений Рима, возведенных в предыдущую эпоху. Учёные смогли выяснить об окружении их захоронениями поздней саксонской эры.Старшим сотрудником научного проекта Кайем Мейсоном отмечается, что находится всё больше веских аргументов, подтверждающих догадку об обнаружении части ранее утраченного монастыря в Бате. До этого специалисты только догадывались о расположении на территории аббатства Бат англосаксонского монастыря – продолжительное время не получалось разыскать абсолютно никаких подтверждений.