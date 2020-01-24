В Омской области женщина порвала кишечник после падения на спинку стула





Медики госпитализировали 45-летнюю гражданку с травмой кишечника в среду, 22 января, около 22:10. Врачи зафиксировали разрыв толстой кишки и сразу сообщили о пациентке в органы правопорядка. Оказалось, что жительница села Степное Марьяновского района 21 января, находясь в нетрезвом состоянии, якобы случайно оступилась и упала прямо на сломанную спинку стула. Это привело к серьезному ранению, однако пострадавшая еще около суток терпела боль и не обращалась за помощью квалифицированных специалистов.На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего.