Диетологи рассказали о пользе зефира для женщин





При этом зефир не должен полностью заменять приём пищи, а быть частью правильного питания. Если в состав лакомства входит агар-агар, то он богат на селен и йод, так как добавку производят из морских водорослей. Они имеют положительное влияние на работу щитовидной железы, снижают риск развития онкозаболеваний, улучшают состояние кожного покрова. Зефир очень полезен для детей, так как не наносит вред зубам и не повышает уровень сахара в крови.Диетологи советуют употреблять данный продукт, так как благодаря этому происходит насыщение организма полезными веществами без вреда для талии. Для женщин он особенно актуален, имея положительное влияние на работу внутренних органов. В зефире содержатся только фрукты, улучшающие работу ЖКТ после употребления жирных блюд.