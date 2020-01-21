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Универсал Lada Vesta оказался успешней сородича в кузове седан

Эксперты провели анализ количества зарегистрированных за 2019 год в России автомобилей модели Lada Vesta и сравнили соотношение седанов и универсалов в этих данных. Как оказалось, новинка отечественного автопрома в кузове универсал имеет больший успех, чем ее сородич в кузове седан.
Универсал Lada Vesta оказался успешней сородича в кузове седан

Отмечается, что за отчетный период в России было поставлено на учет почти 108 тысяч автомобилей данной модели. При этом, Lada Vesta в кузове седан было зарегистрировано 53 501 экземпляра, в то время как универсалов – 54 374 экземпляра. Утилитарных версий Lada Vesta SW оказалось не просто больше по статистике регистрации новых транспортных средств, они еще и демонстрируют существенный прирост по объемам – на 32% в сравнении с 2018 годом.

По мнению экспертов, рост продаж универсала отечественного авто во многом спровоцирован выходом в начале минувшего года модели Lada Vesta SW Classic с 1,6-литровым двигателем и механической трансмиссией. К слову, тогда же появилась и комплектация Comfort, которая оснащена 1,8-литровой силовой установкой и тоже внесла свою лепту в рост показателей продаж моделей в указанной кузовной компоновке.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:44

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