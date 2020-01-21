Универсал Lada Vesta оказался успешней сородича в кузове седан





Отмечается, что за отчетный период в России было поставлено на учет почти 108 тысяч автомобилей данной модели. При этом, Lada Vesta в кузове седан было зарегистрировано 53 501 экземпляра, в то время как универсалов – 54 374 экземпляра. Утилитарных версий Lada Vesta SW оказалось не просто больше по статистике регистрации новых транспортных средств, они еще и демонстрируют существенный прирост по объемам – на 32% в сравнении с 2018 годом.По мнению экспертов, рост продаж универсала отечественного авто во многом спровоцирован выходом в начале минувшего года модели Lada Vesta SW Classic с 1,6-литровым двигателем и механической трансмиссией. К слову, тогда же появилась и комплектация Comfort, которая оснащена 1,8-литровой силовой установкой и тоже внесла свою лепту в рост показателей продаж моделей в указанной кузовной компоновке.