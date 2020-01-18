Телеведущая Ксения Бородина подшутила над "увеличившей" грудь Ольгой Бузовой

"Вы меня явно с кем-то перепутали", - отметила Бородина.





В разделе Stories в своем микроблоге в Instagram Ксения Бородина разместила свой снимок одного из журналов, а заголовок гласил, якобы звезда проекта "Дом-2" увеличила себе грудь.Тем не менее, поклонники продолжают гадать, что стало причиной столь кардинальных перемен во внешности Ольги Бузовой. Некоторые считают, что телеведущая попросту стала часто заниматься сексом, из-за чего наладился и ее гормональный фон.