Телеведущая Ксения Бородина подшутила над "увеличившей" грудь Ольгой Бузовой
Не так давно в СМИ появились сведения, что грудь Ольги Бузовой стала явно больше на фотографиях из Таиланда. Многие поспешили предположить, что звезда решилась на увеличение бюста, или же в ее организме произошли гормональные изменения. Над коллегой решила подшутить и Ксения Бородина.
В разделе Stories в своем микроблоге в Instagram Ксения Бородина разместила свой снимок одного из журналов, а заголовок гласил, якобы звезда проекта "Дом-2" увеличила себе грудь.
Тем не менее, поклонники продолжают гадать, что стало причиной столь кардинальных перемен во внешности Ольги Бузовой. Некоторые считают, что телеведущая попросту стала часто заниматься сексом, из-за чего наладился и ее гормональный фон.
В разделе Stories в своем микроблоге в Instagram Ксения Бородина разместила свой снимок одного из журналов, а заголовок гласил, якобы звезда проекта "Дом-2" увеличила себе грудь.
"Вы меня явно с кем-то перепутали", - отметила Бородина.
Тем не менее, поклонники продолжают гадать, что стало причиной столь кардинальных перемен во внешности Ольги Бузовой. Некоторые считают, что телеведущая попросту стала часто заниматься сексом, из-за чего наладился и ее гормональный фон.