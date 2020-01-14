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Виктория Лопырева на одну ночь изменила цвет волос

Виктория Лопырева решила на одну ночь изменить цвет волос. Она примерила парик темного цвета с челкой.

На своей странице в Instagram Виктория Лопырева разместила фотографию, где видно, что она изменила цвет волос. Телеведущая на снимках позировала в платье красного цвета, с черными волосами и челкой, кардинально поменяв свой имидж.

Поклонники написали много комментариев под фотографиями, спорив, подходит ли новый имидж Виктории Лопыревой или нет. Многие заявляли, что короткие волосы ведущей не идут. Хорошо, отметили фанаты, что изменения во внешности произошли лишь на одну ночь, ведь на Виктории Лопыревой был всего лишь парик. Она отмечала Старый Новый год с друзьями и ела вареники. Во время праздника телеведущая всего лишь примеряла парик.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:34

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