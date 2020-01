Представлено новое поколение хэтчбека Volkswagen Up!

Автомобиль Volkswagen Up! GTI может похвастаться 17-дюймовыми колесными дисками, также обновления затронули оптику, а еще модель порадует покупателей новой обивкой салона. В движение авто от немецкого производителя приводится 1,0-литровым мотором, способным генерировать порядка 118 л.с. R-Line отличается более низкой посадкой, крышей черного цвета и передними противотуманными фарами. Серия Beats отличается встроенными надстройками, 15-дюймовыми дисками и аудиосистемой с сабвуфером. Volkswagen принимает заказы на модель Up! в версиях White и Black Edition.Стоимость обновленных авто на рынке Великобритании стартуют с отметки 12,4 тыс. фунтов стерлингов. Самый дорогой автомобиль, пятидверный Volkswagen Up! GTI, стоит около 16,2 тыс. фунтов стерлингов.