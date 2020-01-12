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Представлено новое поколение хэтчбека Volkswagen Up!

Компания Volkswagen явила общественности новую генерацию своего городского автомобиля Up! На рынке Великобритании указанный хэтчбек доступен для приобретения сразу в нескольких исполнениях кузова.
Представлено новое поколение хэтчбека Volkswagen Up!

Автомобиль Volkswagen Up! GTI может похвастаться 17-дюймовыми колесными дисками, также обновления затронули оптику, а еще модель порадует покупателей новой обивкой салона. В движение авто от немецкого производителя приводится 1,0-литровым мотором, способным генерировать порядка 118 л.с. R-Line отличается более низкой посадкой, крышей черного цвета и передними противотуманными фарами. Серия Beats отличается встроенными надстройками, 15-дюймовыми дисками и аудиосистемой с сабвуфером. Volkswagen принимает заказы на модель Up! в версиях White и Black Edition.

Стоимость обновленных авто на рынке Великобритании стартуют с отметки 12,4 тыс. фунтов стерлингов. Самый дорогой автомобиль, пятидверный Volkswagen Up! GTI, стоит около 16,2 тыс. фунтов стерлингов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:02

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