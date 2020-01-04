Телеведущая Ксения Собчак учит сына Платона кататься на лыжах в Куршевеле

Ксения Собчак рассказала о своем отпуске в микроблоге в Instagram. Светская львица отметила, что очень приятно зарабатывать деньги честно, при этом выставляя в социальной сети любые снимки, какие только захочется. Подпись она оставила под фотографией возле частного джета, на котором улетела в Куршевель.Во Франции Ксения Собчак вместе с семьей поселилась в роскошном отеле Cheval Blanc вблизи канатной дороги на высоте 1850 метров. Также светская львица опубликовала фото маленького сына Платона, отметив, что там он занимается катанием на лыжах в специальной школе. Тем не менее, ребенок предстал на снимке плачущим, а поклонники пришли к выводу, что ребенок от нового занятия явно не в восторге.