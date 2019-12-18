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Новая технология позволила добывать золото даже в выработанных рудниках России

Южно-Уральская золотодобывающая компания сообщает о внедрении способа добычи золота из выработанных рудников России. Новая технология позволила получать крупицы драгоценного металла из тонн руды.

Карьер по добыче золота «Светлинский» называют одним из самых крупных месторождений в России, однако регион выработки можно расширить, говорят специалисты. Недалеко от предприятия расположен частично затопленный Кочкарский рудник, который закрыли в 1990-х годах. На то время считалось, что залежь является бесперспективной, но теперь стали использоваться новые технологии. Известно, что на готовящийся к банкротству рудник недавно прибыли профессиональные горняки. С помощью своеобразного подхода им удалось возобновить добычу драгметалла.

Этот способ включает в себя переработку большого количества руды, которая содержит всего лишь 0,7 грамма золота на тонну. Даже при минимальной концентрации полезного ископаемого от этого процесса все же можно получить прибыль. Помимо передовых методов добычи, эксперты смогли улучшить обнаружение ранее неизвестных месторождений. Это достигается с помощью высокотехнологичных поисковых комплексов. Источники сообщают, что золотоносные запасы России почти неисчерпаемы, поскольку промышленность на территории страны еще развивается.

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Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:01

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