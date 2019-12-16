"Я счастлива и до сих пор не верю": Марина Африкантова прокомментировала победу в конкурсе "Человек года" на проекте "Дом-2"

"С каждым днём вы вселяли в меня уверенность и веру в победу! Всегда вам говорила и буду говорить, что вместе мы - сила", - добавила Марина Африкантова.

Марина Африкантова в статусе участницы находится на проекте "Дом-2" уже на протяжении пяти лет, но до сих пор ей не удавалось получить победу в конкурсе "Человек года". Памятный момент звезда реалити-шоу вместе с мужем Романом Капаклы поспешила запечатлеть и показать своим поклонникам в соцсети Instagram. В своем микроблоге блондинка опубликовала снимок в статусе победительницы, где она держит диплом на фоне автомобиля, именно таковым был главный приз.Марина Африкантова написала, что она очень счастлива и даже не верит, что смогла стать победительницей. Она поблагодарила поклонников и коллег за поддержку в непростом испытании, добрые слова и комментарии.