Гитарист Джон Фрушанте третий раз возвращается в Red Hot Chili Peppers

Джон Фрушанте на протяжении своей долгой карьеры два раза уходил из состава Red Hot Chili Peppers. Первый раз это случилось в начале 90-х, тогда музыкант имел серьезную наркотическую зависимость и не мог с ней справиться. Спустя несколько лет он прошел реабилитацию и вернулся в коллектив, с которым записал три успешных альбома: Californication, By the Way и Stadium Arcadium. Последний имел сразу два диска и состоял из 28 песен. В 2009-м музыкант объявил об очередном уходе из коллектива и сосредоточился на сольном творчестве.Тогда ему на смену пришел Джош Клингхоффер. Этот гитарист являлся частью Red Hot Chili Peppers на протяжении последних 10 лет. Вместе с ним рок-группа записала два альбома – I’m with You и The Getaway. Первый получил негативные отзывы критиков и поклонников коллектива, а второй оказался более удачным, его оценки были куда выше предшественника.Недавно Red Hot Chili Peppers заявили, что Джош Клингхоффер уходит из коллектива, вместо него возвращается их старый коллега. В сообщении сказано, что участники группы крайне рады такому повороту событий. Также недавно басист группы Фли заявил, что новый альбом появится в течение 2020 года.