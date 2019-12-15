Егор Кончаловский осудил Алексея Макарова, «забывшего» об алиментах для дочери





Дочь Алексея Макарова Варвара появилась на свет девять лет назад от его гражданской жены Виктории Богатыревой. После расставания актер не принимает участия в воспитании ребенка, из-за чего и получил неодобрение коллег. «Это профессия актерская. Она подразумевает некоторую непостоянность. Нестабильное эмоциональное состояние. У актеров очень подвижная психика. Я бы никогда не рассчитывал на артиста, если честно», - откровенно поделился своими мыслями Егор Кончаловский.Более того, бывший муж Любови Толкалиной считает, что не стоит полностью доверять и опираться на человека, который постоянно меняет маски в связи с актерской работой. «Если вопрос, что делать, то надо меньше рассчитывать. Не надо доводить до состояния, если этого человека нет рядом, то дело дрянь», - подводит итог Кончаловский.