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Заряженная Lada Vesta SW Sport пойдет в серию в марте 2020 года

Спортивный универсал LADA Vesta SW Sport ранее уже неоднократно замечали на тестах, а потому поклонники марки с нетерпением ждали появления автомобиля. Теперь же стало известно, что в марте следующего года АвтоВАЗ запускает серийное производство заряженной модели.
Заряженная Lada Vesta SW Sport пойдет в серию в марте 2020 года

Как утверждают источники, новый российский спортивный универсал будет собираться мелкими сериями – всего по 1-2 экземпляра в неделю, чтобы к 2021 году, на который запланирован глубокий рестайлинг всего семейства LADA Vesta, было произведено порядка 200-300 таких автомобилей. А вот в продажу новинка может поступить уже в августе 2020 года. Примечательно, что ранее о возможном выпуске заряженной версии LADA Vesta SW Sport стало известно благодаря появлению в базе данных Росстандарта ОТТС в отношении этой модели. Согласно этому документу, автомобиль оснастят 1,8-литровым двигателем, форсированным до 145 лошадиных сил.

Ранее LADA Vesta SW Sport была также неоднократно замечена на тестах. В последний раз фотошпионы «ловили» машину в сентябре этого года. В то время сразу два покрытых камуфляжем экземпляра подвергались доводочным ходовым испытаниям под Самарой.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:32

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