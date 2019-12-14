Заряженная Lada Vesta SW Sport пойдет в серию в марте 2020 года





Как утверждают источники, новый российский спортивный универсал будет собираться мелкими сериями – всего по 1-2 экземпляра в неделю, чтобы к 2021 году, на который запланирован глубокий рестайлинг всего семейства LADA Vesta, было произведено порядка 200-300 таких автомобилей. А вот в продажу новинка может поступить уже в августе 2020 года. Примечательно, что ранее о возможном выпуске заряженной версии LADA Vesta SW Sport стало известно благодаря появлению в базе данных Росстандарта ОТТС в отношении этой модели. Согласно этому документу, автомобиль оснастят 1,8-литровым двигателем, форсированным до 145 лошадиных сил.Ранее LADA Vesta SW Sport была также неоднократно замечена на тестах. В последний раз фотошпионы «ловили» машину в сентябре этого года. В то время сразу два покрытых камуфляжем экземпляра подвергались доводочным ходовым испытаниям под Самарой.